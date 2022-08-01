Tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesinde buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

15 Temmuz Mahallesi 1431 Sokak'taki tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan buhar kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın şiddetiyle binada hasar oluşurken, bu sırada iş yerinde bulunan 3 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş yerinde çalışmalara ara verildi.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle yıkılan duvardaki parçaların savrulması ve yolda yürüyen bir kadının panik halde koşması görülüyor.