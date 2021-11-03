Tekneden düşerek suda kaybolan kişiden acı haber!

Ahmet Uyar (67), Okurcalar Mahallesi'ndeki Alanya-Manavgat sınırını oluşturan çaya, bir gün önce attığı ağı toplamak için gitti.



Üzerinde bulunduğu tekne devrilince düştüğü çayda kaybolan Uyar için jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.



İl Jandarma Arama Kurtarma Timi ve İHH Arama Kurtarma dalgıçları bölgede arama çalışması başlattı.



Yaklaşık 4 saat süren su altındaki aramada, Uyar'ın cenazesi bulundu.