Tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

Bodrum'da bir sürat botu kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Meydana gelen kazada iş insanı Ünal Pala ve eşi evrim Pala hayatını kaybetti, kızları ise sağ olarak kurtarıldı.

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.