Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüleri henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.