Taziye evinde silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da taziye evinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan Yasin Arıcı Taziye Evi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.