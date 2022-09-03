Tayini çıkan öğretmen görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti
Erzurum'un Karayazı ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.09.2022, 14:56
Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralandı, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetti.
Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada ölen Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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