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Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

3. Sayfa 26.07.2022, 13:42
Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İlçedeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 43 S 2153 plakalı otobüs, Şahmelek mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Tavşanlı #Trafik Kazası
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