Tatvan'da feci kaza: 2 kişi ölü, 6 yaralı
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 01.11.2021, 15:44
Metin Türk idaresindeki 70 FE 200 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunda, Nusret Çelik'in kullandığı 41 UN 151 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Çelik ile otomobildeki Fatma Türk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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