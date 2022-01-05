Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.
3. Sayfa 05.01.2022, 09:03
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde, 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma K, eve gelen eşi Mustafa K. (48) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma K. ekmek bıçağıyla eşini göğsünden yaraladı. İhbarın ardından eve polis ve sağlık ekipleri geldi.
Bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen Mustafa K'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi.
Fatma K. gözaltına alınırken, olayın yaşandığı evde polis incelemede bulundu.
Mustafa K'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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