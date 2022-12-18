Tartıştığı karısını öldüren zanlı gözaltına alındı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.
3. Sayfa 18.12.2022, 09:22
Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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