Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.
3. Sayfa 09.07.2022, 09:07
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde baba İsmail S. ile oğlu İ.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S, av tüfeğiyle babasına ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği İsmail S, olay yerinde hayatını kaybetti, komşuları Mehmet B. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli İ.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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