Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Antalya'nın Akseki ilçesinde, babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan A.K. ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.K. babasına tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücuduna saçmaların isabet ettiği M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.K. gözaltına alındı.