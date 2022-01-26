Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
Sultanbeyli'de Orhan O. (26) ile annesi Gülbeyaz O. (54) arasında tartışma çıktı. 26 yaşındaki genç tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.
3. Sayfa 26.01.2022, 12:44
Sultanbeyli'de tartıştığı annesini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki adreste Orhan O. (26) ile annesi Gülbeyaz O. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Orhan O, annesini bıçakla yaraladı.
Eve gelen baba Recep O, eşini kanlar içinde görünce oğlunu odaya kilitleyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Gülbeyaz O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Orhan O, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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