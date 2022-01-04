Tarsus'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.01.2022, 16:29
Salim Tekin A'nın kullandığo otomobil, Tarsus-Ankara kara yolunun Dörtler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ters dönen otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçtaki İshak A, Seher A. ve Emine A, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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