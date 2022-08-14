Tarlada erkek cesedi bulundu
İstanbul Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kişinin kimliği ve olayla ilgili çalışma başlattı.
3. Sayfa 14.08.2022, 15:45
İstanbul Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu. Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, ağaçların arasında ceset olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Bölgede terk edilmiş bir araçta bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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