Tarlada cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı.

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Anne adliyeye sevk edildi Olayla ilgili anne Bilge Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Ç., burada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorunu ise cevapsız bıraktı.