Talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, talaş makinesine düşen 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 03.10.2022, 09:11
Hamzabey Mahallesi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş makinesi kısmında çalışan Çağdaş Tükenmez (19), çalıştığı sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Tükenmez'in, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tükenmez'in cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılırken, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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