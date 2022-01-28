Takside arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da, bindikleri ticari takside arkadaşı tarafından bıçaklanan 44 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 28.01.2022, 12:53
Pendik'te dün, Ramazan S, bindikleri ticari takside tartıştığı Nermin Celep'i (44) bıçakladıktan sonra, araçtan inerek kaçtı.
Taksi sürücüsünün hastaneye götürdüğü ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan Ramazan S. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
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