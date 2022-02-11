Takla atan otomobilin içindeki 3 kişi aracı bırakarak kaçtı
TEM Otoyolu'nda park halindeki minibüse çarpan ve takla atan otomobildeki 3 kişi aracı bırakarak kaza yerinden kaçtı.
3. Sayfa 11.02.2022, 06:55 11.02.2022, 07:00
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AHC 946 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde, emniyet şeridinde park halindeki Muzaffer Özbek’e ait 34 LDE 919 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla attı.
Kazanın ardından otoyolda ters dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Servis minibüsünün şoförü Muzaffer Özbek, aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine yanaştığını belirterek, "Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş” şeklinde konuştu.
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