Tadilat sırasında balkon çöktü: 1 kişi öldü
İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkon çöktü. Meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 08.08.2022, 12:40
İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.
Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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