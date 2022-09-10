Tadilat için gittiği binada ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat ustası, tadilat yaptığı binada ölü bulundu.
3. Sayfa 10.09.2022, 15:33
Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda çalışan Ömer Tunç'un merdiven boşluğunda hareketsiz olduğunu gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
İnşaat ustasının cesedi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tunç'un ölüm sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.
Kaynak: AA
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