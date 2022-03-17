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Süleyman Akbaba cinayetinde kan donduran detaylar: Cesedi yedi parçaya böldüler

Esenyurt'ta komşuları Süleyman Akbaba'yı öldürdükten sonra yedi parçaya bölüp boş araziye bırakma gerekçesiyle yargılanan sanık Alpaslan Aslan'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar, eşi sanık Nubar Aslan'ın ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

3. Sayfa 17.03.2022, 07:57 17.03.2022, 09:03
Süleyman Akbaba cinayetinde kan donduran detaylar: Cesedi yedi parçaya böldüler

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nubar Aslan katılırken, tutuklu eşi Alpaslan Aslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Nubar Aslan'ın sürekli değişen, birbiriyle çelişkili, tutarsız ve tanık beyanlarıyla örtüşmeyen ifadeler verdiği, olaydan sonra telefondaki kayıtlarını sildiğini belirterek, sanığın maktulle arasındaki ilişkinin 1,5 yıldır devam ettiğini ve eşiyle bu nedenle daha önce tartışma yaşandığını kaydetti.

Mütalaada, Nubar Aslan ve eşi Alpaslan Aslan'ın olay tarihinde çocuklarını akrabalarına bırakıp eve geldikleri, Alpaslan Aslan'ın eşinin telefonundaki maktulle olan yazışmaları gördüğünü, Nubar Aslan'ın da eşinin söylemesi üzerine maktulü eve çağırdığı anlatıldı.

PARÇALARA AYIRARAK POŞETLERE KOYDULAR

Başka bir odada saklanan sanık Alpaslan Aslan'ın maktulün kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü aktarılan mütalaada, olaylar sırasında sanık Nubar Aslan'ın evde olduğu ve maktul öldükten sonra alt komşusuna gittiği kaydedildi.

Mütalaada, sanık Alpaslan Aslan'ın bıçakla maktulü parçalara ayırarak poşetlere koyduğu, eşini de yanına aldıktan sonra ceset parçalarını Büyükçekmece Karaağaç mevkisine attığı belirtilerek, olaydan sonra sanıkların günlük yaşantısına devam ettiği ifade edildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü öldürdükleri anlatılan mütalaada, "Sanık Nubar Aslan'ın eylemleri olmasaydı maktul sanıklara ait eve gelemeyecekti ve içeriye giremeyecekti. Sanık Alpaslan Aslan'ın burada eylemini gerçekleştiremeyeceği göz önünde bulundurulduğunda Nubar Aslan'ın da kocasıyla birlikte asli fail olduğu ve suça iştirak ettiği anlaşılmıştır." denildi.

"Sanık, ruhi dinginliğe ulaşabilecek makul süre geçmeden eylemini gerçekleştirdi"

Mütalaada, olayda eşinin kendisini aldattığını öğrenen sanık Alpaslan Aslan'ın ruhi dinginliğe ulaşabilecek makul süre geçmeden eylemini gerçekleştirdiği, tasarlama koşulları oluşmayan eylemin kasten öldürme suçu kapsamında kaldığı vurgulandı.

Sanık Alpaslan Aslan için "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, sanık Nubar Aslan'ın "kasten öldürmeye iştirak" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, diğer iki sanığın cezalandırılmalarına yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatleri talep edildi.

Sanık Alpaslan Aslan, "Kesinlikle tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme söz konusu değildir. Bu şahıs evime girdi, neden evime giriyor." dedi.

Sanık Nubar Aslan da yapılanın kasti bir şey olmadığını ve olayın anlık geliştiğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğu anlatılıyor.

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı, maktul eve girdikten sonra önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu anlatılan iddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın maktule yönelik tasarlayarak öldürme suçunu işlediği, Nubar Aslan'ın ise maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça iştirak ettiği kaydediliyor.

İddianamede diğer sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri belirtilerek, sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme'' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

#Süleyman Akbaba
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