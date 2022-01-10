Su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Naile (57) ve Ramazan Kaplan (20) rezistans koydukları su kovasının devrilmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 10.01.2022, 10:10
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde yaşayan Naile (57) ve Ramazan Kaplan (20) rezistans koydukları su kovasının devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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