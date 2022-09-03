Spor salonuna silahlı saldırı: 1 ölü
Fatih’te bir spor salonunda silahla saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 03.09.2022, 07:57
Fatih’te bir spor salonunda silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki spor salonunda bir kişi silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
Söz konusu kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin üzerine olay yeri inceleme ekipleri spor salonu içinde ve çevresinde bir süre çalışma yaptı.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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