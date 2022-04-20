Soma'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.04.2022, 11:57
Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Y'nin (28) kullandığı 34 BJJ 353 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Soma ilçe geçişi Yırca Mahallesi yakınlarında Ş.O. (41) idaresindeki 34 TR 8236 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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