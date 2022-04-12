Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, soluk borusuna ceviz parçası kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 12.04.2022, 13:33
Mavikent Mahallesi'nde dün akşam ceviz yerken oğulları Metin Ufuk'un nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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