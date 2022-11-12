Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Konya'nın Karatay ilçesinde sokağa terk edilmiş kız bebek bulundu.
3. Sayfa 12.11.2022, 14:26
Kerimdede Mahallesi'nde, ara sokaktan gelen bebek sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Henüz birkaç gün önce doğduğu belirlenen kız bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise bebeği bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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