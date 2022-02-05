Sobadan zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (44) yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 05.02.2022, 13:27
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.
Şeyhadil Mahallesi 67015 Sokak'ta yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (44) ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde anne ile oğlunu yataklarında hareketsiz buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Fenalaşan Ağzıkara ailesinin yakınları, sağlık ve polis ekipleri sakinleştirdi.
Zeynep ve Ferhat Ağzıkara'nın cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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