Sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişi öldü.
3. Sayfa 15.12.2022, 22:34 15.12.2022, 22:47
Millet Mahallesi 2538 Sokak'ta ikamet eden Onur Uruş'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Uruş'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uruş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Uruş'un anne ve babasıyla yaşadığı, ailesinin tedavi için hastanede bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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