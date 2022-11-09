Sobadan sızan gazdan zehirlenen hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 09.11.2022, 13:56
Altınova Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Mehmet Demirci, evin giriş kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu. Eve giren Demirci'nin yakınları, eşi Esma Demirci'nin de hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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