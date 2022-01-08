Sivas'ta korkunç kaza: 2 ölü, 19 yaralı
Sivas'tan Trabzon'a giden yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
3. Sayfa 08.01.2022, 08:49
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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