Sivas'ta iki grup arasında kavga: 6 yaralı
Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.
3. Sayfa 23.10.2022, 23:24
Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda, iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada A.U, S.N, İ.N. ve V.B. bıçakla, M.K. ile T.K. darp neticesi yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan V.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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