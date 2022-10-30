Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
3. Sayfa 30.10.2022, 17:46
Divriği ilçesinden Ankara istikametine giden H.O. idaresindeki 06 BPJ 736 plakalı hafif ticari araç, Akkaya köyü kavşağında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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