Sivas'ta çıkan yangında ahşap baraka kül oldu
Sivas'ta ahşap bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
3. Sayfa 24.09.2022, 01:06
Kardeşler Mahallesi Kızılırmak kenarında bulunan Ali Fuat Güvendi’ye ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka tamamen yandı.
Kaynak: AA
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