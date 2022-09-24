Sivas'ta çıkan yangında ahşap baraka kül oldu

Kardeşler Mahallesi Kızılırmak kenarında bulunan Ali Fuat Güvendi’ye ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka tamamen yandı.