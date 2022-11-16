Sinop'ta trafik kazası: Yaralılar var
Sinop’ta, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.11.2022, 00:47
E.D. idaresindeki 57 AR 284 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Savrulan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen M.K’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerle G.O.D. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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