Sınıf arkadaşının bıçakladığı öğrenci yaşamını yitirdi
Mersin'de sınıf arkadaşının bıçakladığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
3. Sayfa 30.11.2022, 15:56
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşı tarafından okulun tuvaletinde bıçaklanan 12 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda aynı sınıfta eğitim gören kız öğrenciler F.Y. ile E.D, henüz bilinmeyen nedenle tuvalette tartıştı. Sınıf arkadaşını darbeden E.D, F.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.D, polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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