Şile'de facia: İşçi taş kırma makinesinin içine düştü

Alınan bilgiye göre, Üvezli Köyü'nde bulunan bir maden ocağında çalışan işçi Yaşar K. (49) çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle taş kırma makinesinin içine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri makinenin içine düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin makineden çıkardığı cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşar K'nın maden ocağında işe yaklaşık bir ay önce başladığı öğrenildi.