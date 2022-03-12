Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, karısı yaralandı
Düzce'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan çiftten Neşet Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3. Sayfa 12.03.2022, 16:35 12.03.2022, 16:38
Düzce'de evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, karısı yaralandı.
Akçakoca ilçesinde Efe V. (23), aralarında husumet olduğu belirtilen Neşet (43) ve Şengül Özdemir (40) çiftinin Yalı Mahalle Fandere Sokak'taki evlerine gelerek kapıyı kırıp içeri girdi.
Kısa süreli arbedenin ardından Efe V'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu çift yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Şengül Özdemir'in ise tedavisi sürüyor.
Kaçan şüpheli Efe V, ilçe merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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