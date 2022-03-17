Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Tufanpaşa Mahallesi'nde, cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Koç'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.