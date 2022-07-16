Silahlı saldırıya uğrayan aileden biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'un Tekman ilçesinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.07.2022, 17:14 16.07.2022, 17:23
Aşağıhanbeyi Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bir aileye, husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda kurşun isabet eden 6 yaşındaki E.E. ile 80 yaşındaki dedesi İ.E, hayatını kaybetti, 37 yaşındaki K.E ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı K.E, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karıştığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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