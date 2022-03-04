Silahlı kavga! 2 yaralı
Adana'da çıkan kavgada tabancayla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 04.03.2022, 08:52
Alınan bilgiye göre, silahla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişinin Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği ihbarı üzerine, polis çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada M.U. ile H.G'nin tabancayla ateş açılması sonucu merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde yaralandığını tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemede ise 8 boş kovan bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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