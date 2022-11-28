Silahlı kavga: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.11.2022, 07:04
H.A. ve F.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir grup arasında Sarıoğlu Mahallesi Şehit Sedat Parkı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek kullanılan kavgada, saçmaların isabet ettiği H.A. ile F.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Aydın'daki çeşitli hastanelere gönderildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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