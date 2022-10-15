Silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
zmir'in Kiraz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
3. Sayfa 15.10.2022, 16:36
İzmir'in Kiraz ilçesinde çiftçilik yapan S.Y. ile Muhammed Başol arasında, S.Y.'nin evinin önünde kavga çıktı.
Kavgada S.Y., tabancayla ateş ederek Başol'u yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Başol müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.Y. ise jandarma ekiplerince suç aleti ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.
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