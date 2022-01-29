Silahlı kavga! 1'i ağır, 2 yaralı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı..
3. Sayfa 29.01.2022, 09:07
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Mekanın dışında devam eden kavgada silahla yaralanan iki kardeşten S.A. Bursa Şehir Hastanesi'ne, F.A. da Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan S.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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