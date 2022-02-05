Silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis hem mahallede hem de hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.