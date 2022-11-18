Silahla öldürülmüş halde bulunan 3 kişinin cenazesi toprağa verildi
Tokat'ta bir yaylada silahla vurulmuş halde ölü bulunan 3 kişinin cenazeleri defnedildi.
Tokat'ta bir yaylada silahla vurulmuş halde ölü bulunan biri muhtar 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Merkeze bağlı Eskiköy Yaylası'nda silahla vurularak hayatlarını kaybeden köy muhtarı Bahattin Karnak (48) ile akrabaları Halil (53) ve Aydın Karnak'ın (45) Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından alınarak Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası Eski köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Bu arada jandarma ekiplerinin, olaya ilişkin 5 kişinin ifadesini aldığı, Aydın Karnak'ın, Bahattin ve Halil Karnak'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Eskiköy Yaylası'nda 16 Kasım'da gece saatlerinde 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Bahattin, Halil ve Aydın Karnak'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
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