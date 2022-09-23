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Silahını temizlerken kendini vurdu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa 23.09.2022, 17:27
Silahını temizlerken kendini vurdu

Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden T.Ç, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç'nin kasığından yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
#Konya #silah
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