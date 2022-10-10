Seyir halindeyken alev alan otomobilde büyük hasar oluştu
İstanbul Ataşehir'de, seyir halindeyken alev alarak yanan otomobilde büyük hasar oluştu.
3. Sayfa 10.10.2022, 23:49
Alınan bilgiye göre, Seyit Emir Sultan'ın kullandığı 53 AVC 042 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Alevleri fark edip araçtan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek, söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araçta büyük çaplı hasar oluştu.
Olay sırasında polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.
Yanan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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