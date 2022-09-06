Seyhan'da sulama kanalına düşen kadının cesedi bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.
Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında sabaha karşı bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbarcıyla görüşen ekipler, su dolu kanal ve çevresinde arama çalışması başlattı. Kanal boyunca ilerleyen ekipler, köprü ayakları, kapaklar ve otluk alanda arama yaptı. Karanlık nedeniyle taban kısmı görünmeyen kanala el fenerleriyle ışık tutan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı. Bunun üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla aramalara yeniden başlayan ekipler, kadının cesedini, olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzakta yosunlara takılı buldu. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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