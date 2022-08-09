Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü
İzmir’in Bergama ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan servis minibüsünün aynı istikamette olan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 09.08.2022, 09:15 09.08.2022, 10:10
Yıldırım Çınar idaresindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir Çanakkale yolu Zeytindağ Kantar mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 41 TV 484 plakalı tıra arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan Bülent Kılıçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı sürücü Yıldırım Çınar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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